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19:16 (мск), источник: Ведомости

Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla

Акции Tesla упали на 9,2% за один день после того, как стало известно о планах основателя компании Илона Маска сократить штат на 10%. Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет Forbes.

Источник: Reuters

На снижении стоимости акций Маск потерял $16,9 млрд, отмечает издание. До этого акции Tesla росли четыре недели подряд.

Накануне Reuters сообщило, что основатель и гендиректор Tesla в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Также Маск заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить наем новых сотрудников.

Ранее стало известно, что он якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg.

В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla.

«Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду “минимум”) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме.

По словам главного рыночного стратега Miller Tabak Мэтта Малей, акции Tesla на этой неделе упали на 33% за год. «Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — сказал он Forbes.

Наибольшее падение произошло после апрельского объявления Маском покупки Twitter за $44 млрд. 13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.

Аналитик Cowen Джеффри Осборн в пятницу понизил свою целевую цену акций Tesla с $790 до $700, пишет также Forbes. Это сделано на фоне сохраняющихся опасения по поводу уровня производства в Китае из-за вспышки коронавируса.

Группа инвесторов соцсети Twitter в конце мая обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании, передавал телеканал CNBC.

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