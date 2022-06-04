Лавров исключил потери бюджета из-за нефтяного эмбарго ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. Об этом он заявил боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Интервью опубликовано на сайте МИДа.
«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он.
Лавров отметил, что нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», «капризам». Россия имеет альтернативы европейскому рынку, куда уже наращивает поставки.
Накануне вступил в силу очередной, шестой пакет санкций Евросоюза против России. В него вошло в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти, которое страны ЕС не могли согласовать около месяца. Предложения по эмбарго блокировала Венгрия. Она добивалась исключения из санкционного пакета трубопровода «Дружба» — основного источника поставок нефти из России для нее. В конечном итоге под запрет попали поставки сырья по морю. Страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу.
В Кремле, говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, предупреждали, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. При этом Россия уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, сообщал он.