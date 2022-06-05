Франция начала переговоры с ОАЭ о замене российской нефти

«Есть переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Нам необходимо найти альтернативу российской нефти», — сказал господин Ле Мэр в эфире радио «Европа 1» (цитата по Reuters).
3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. В том числе под ограничения попадет российская нефть. Страны ЕС должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми. Эмбарго на российскую нефть блокировала Венгрия, объясняя это сильной зависимостью от российских энергоносителей.