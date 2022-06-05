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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция начала переговоры с ОАЭ о замене российской нефти

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страна ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы заменить российскую нефть после вступления в силу эмбарго.

Источник: Reuters

«Есть переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Нам необходимо найти альтернативу российской нефти», — сказал господин Ле Мэр в эфире радио «Европа 1» (цитата по Reuters).

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. В том числе под ограничения попадет российская нефть. Страны ЕС должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми. Эмбарго на российскую нефть блокировала Венгрия, объясняя это сильной зависимостью от российских энергоносителей.

Олеся Павленко

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