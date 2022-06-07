Запорожская область в течение 2−3 недель планирует перезапустить более 30 промпредприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Запорожской области планируют в сроки до двух-трех недель возобновить работу промышленных предприятий в регионе. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сейчас у нас идет работа по трем с лишним десяткам предприятий для их перезапуска, и точка перезапуска — от двух-трех дней до двух-трех недель — практически по всем установлена. Если все будет нормально, промышленная площадка области заработает быстро и активно, я думаю, с учетом доброй воли и заинтересованности людей. Совсем недавно состоялось совещание Минпромторга РФ как раз по этим вопросам, я в нем участвовал, у нас полное понимание, рабочий контакт и, главное, желание федеральных чиновников как можно быстрее нам в этом помочь и перезапустить. Сейчас решаются вопросы по ОКВЭД, свободному доступу на российский рынок и другие», — заявил Рогов.
Он добавил, что в области имеются предприятия, состояние которых требует вмешательства на федеральном уровне. Также он отметил, что возобновление работы промышленных предприятий в области, по его мнению, будет способствовать заходу в Запорожскую область новых банков на смену прекратившим работу украинским.
«Я думаю, как будут перезапущены предприятия, количество банков резко вырастет, все банки хотят работать и зарабатывать. Освобожденная территория постукраинского пространства — благодатный рынок — однозначно будет банкам интересна с учетом того, что многие банки все равно уже и так под санкциями: чего-то бояться не стоит, просто работать и не заморачиваться. Как говорится, Запад лает, а воссоединение идет», — подытожил Рогов.