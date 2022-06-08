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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.

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Источник: © РИА Новости

«Московская биржа всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем, но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей. При этом сейчас курсы достаточно близки — разница составляет около 50 копеек», — сказал он.

«Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей», — также подчеркнул Скабелин.

Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80−85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка.

«Когда говорят “курс ненастоящий!”, где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль», — добавил он.

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