10:43 (мск), источник: Daily Storm
«Ведомости»: «Аэрофлот» планирует закупить 300 российских авиалайнеров
Львиная доля заказа придется на Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
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«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 российских самолетов. Авиакомпания и ОАК планируют заключить рамочный договор на поставку лайнеров на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, большую часть заказа составят Sukhoi Superjet 100 и МС-21, меньшую — Ту-204. Стороны пока окончательно не согласовали детали предстоящей сделки.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев оценил каталожную стоимость (то есть цену лайнера в рамках всего контракта. — Примеч. Daily Storm) SSJ 100 в 34−35 миллионов долларов, МС-21 — в 70 миллионов долларов, но в рублевом эквиваленте. По его мнению, «Аэрофлот» может получить значительную скидку на покупку лайнеров. Эксперт также отметил, что на ввод в эксплуатацию более 150 SSJ ушло 11 лет.
В начале июня глава госкорпорации «Ростех» (владеет ОАК) Сергей Чемезов заявил в интервью турецкому агентству «Анадолу», что в планах до 2025 года поставить на российский рынок 110 самолетов разных типов, до 2030-го — более 500 лайнеров.