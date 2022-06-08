McDonald’s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга будут работать до 2023 года

«McDonald's в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у “Росинтера” уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — сказал собеседник агентства.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в Петербурге функционируют рестораны McDonald's на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах.
Сотрудник ресторана McDonald’s на Ленинградском вокзале подтвердил ТАСС, что эта точка общепита не закроется в связи с открытием первых 15 ресторанов под новым брендом в Москве и Подмосковье 12 июня. Согласно паспорту субарендатора, размещенному в ресторане на втором этаже вокзала, срок действия договора аренды ООО «Развитие РОСТ» не ограничен. «Разрешенные виды использования (назначение) по договору субаренды: ресторан McDonald’s, — значится в документе филиала дирекции ж/д вокзалов ОАО “РЖД”.
Ранее отмечалось, что до 2012 года американская сеть не предоставляла франшизу в России. В начале 2012 года российское подразделение McDonald's заключило с ООО «Развитие РОСТ» (входит в холдинг «Росинтер ресторантс холдинг») первое франчайзинговое соглашение. Стороны подписали договор коммерческой концессии, по которому «дочка» «Росинтера» получила право открывать точки McDonald’s в терминалах международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково в Московской области, аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, а также на московских и петербургских железнодорожных вокзалах сроком на 20 лет.
McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.
Как сообщил ТАСС гендиректор McDonald's в России Олег Пароев, вывески со старым логотипом будут демонтированы. Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России. По его словам, франчайзи в РФ предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют в ближайшее время.
Первые 15 точек нового McDonald's откроются 12 июня в Москве и Московской области — по одной в Одинцове, Реутове и Химках. При этом источник, близкий к руководству компании McDonald's сообщил в среду ТАСС, что все 130 ресторанов сети, продолжавшие работать в регионах Сибири и на Урале под старым брендом, закроются 10 июня.