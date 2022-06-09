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04:08 (мск), источник: © РИА Новости

Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Введение комиссий по валютным счетам физлиц пока не является массовой практикой для российского рынка: ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

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Источник: © РИА Новости

Во вторник Райффайзенбанк объявил, что с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, превышающих пороговые значения. Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами, пояснили свое решение в кредитной организации. При этом клиентам напомнили, что они могут распределить портфель по валютам, снижая риски концентрации в одной из них.

Часть крупных игроков рынка заявили, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках «Открытие», «Русский Стандарт» и «Ренессанс Кредит». В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. Остальные игроки хотят сначала изучить рынок.

«В настоящее время банк “Зенит” не взимает комиссию по валютным счетам физических лиц в долларах и евро. Банк оценивает рыночную конъюнктуру и будет принимать решение исходя из дальнейшего развития ситуации», — прокомментировала зампред кредитной организации Наталья Тутова.

В «Тинькофф банке» сказали, что в будущем не исключают введение отрицательных ставок по валютным счетам физлиц.

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