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13:57 (мск), источник: ТАСС

Песков: страны, отказавшиеся платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потребители стран, которые отказались платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Они уже отключены. Нет, [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

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