12:36 (мск), источник: Аргументы и факты
Штраф в полмиллиона. Как каршеринг или аренда авто могут разорить водителя?
Незначительные на первый взгляд нарушения ПДД на автомобилях юрлиц могут привести к значительным наказаниям.
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Сейчас популярны различные сервисы, предлагающие эксплуатацию автомобилей по подписке или в аренду. Они позволяют брать транспортные средства на год и больше. Но самое большое распространение получил каршеринг. Пользуясь машинами, автомобилисты нередко нарушают правила, что в некоторых случаях оборачивается неожиданно разорительными штрафами.
Пользователям могут прийти судебные требования заплатить штраф в 300 и даже в 500 тысяч рублей. Дело в том, что эти автомобили оформлены на юридических лиц, и административный кодекс (КоАП РФ) предполагает за некоторые распространенные нарушения значительно большие штрафы, чем для обычных граждан.
Наказание до 500 000 рублей.
Дачный сезон требует перевозки крупногабаритных грузов. Благо, некоторые каршеринговые машины оборудованы багажниками на крыше. На них удобно размещать кули с утеплителем или скрученные листы фанеры. Однако здесь важно соблюдать требования правил дорожного движения (ПДД). Если водитель пожадничает и решит перевозить на крыше арендованной машины тот груз, для которого лучше всего вызывать «Газель», то он рискует попасть на гигантский штраф.
Превышение габаритов на 50 см от разрешенного правилами дорожного движения стандарта наказывается штрафом в размере 10 000 ₽ Но это только для физических лиц и для их личных транспортных средств. За то же самое нарушение с юридического лица суд потребует уже 500 000 ₽
Если инспектор ГИБДД при проверке легкового автомобиля выявит нарушение требований перевозки крупногабаритных грузов, то он отправит дело в суд, а далее в каршеринговую компанию поступит штраф, который она будет вынуждена оплатить. А вот дальше к нарушителю поступит судебный иск от каршеринговой компании на возмещение причиненного ущерба. Как правило, суды охотно рассматривают такие дела и обязывают нарушителя расплатиться.
Иногда штраф может начисляться и без инспекторов ГИБДД. В Москве уже действуют камеры, которые могут фиксировать широкий спектр нарушений, в том числе и несоблюдение правил перевозки крупногабаритных грузов. Если камера зафиксировала это нарушение, то штраф также выписывается на полмиллиона рублей. В общем, лучше не грузить на крышу легкового автомобиля слишком много вещей, а для перевозки листов фанеры и надувных лодок вызывать грузовой фургон или крытую «полуторку».
До 300 000 рублей за парковку на газоне.
Поездка на дачу может вылиться в не менее крупный штраф, если дача находится на территории Новой Москвы. Представим ситуацию, когда автомобиль припаркован у личного дома, но не на специальной асфальтированной площадке, а на городской территории с зелеными насаждениями. Причем водитель приехал не на своей машине, а на арендованной. Оказывается, за такое деяние тоже положен немаленький штраф.
В соответствии со статьей 8.25 КоАП Москвы устанавливается административная ответственность за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями. Это правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.
В соответствии с законом города Москвы зелеными насаждениями считаются "древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). Более того, к зеленым насаждениям относят даже участки земли, на которых располагается растительность естественного происхождения, в том числе и на малозастроенной территории жилого, общественного и делового назначения.
Тем самым, если гражданин сам разбил цветник у дома и регулярно стрижет лужайку за пределами ограды, чтобы парковать там машину, то теоретически он тоже может быть оштрафован.
Штрафы за парковку на газонах регулируются на местном уровне. В Москве для юридических лиц штраф составляет 300 000 рублей.