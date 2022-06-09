Путин поручил увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток до 40 000 рублей

«С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 000 ₽ предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.
Поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено в срок до 30 сентября 2022 г.
Программа туристического кешбэка была запущена в России в августе 2020 г. для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма на 2 сентября 2021 г., за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.