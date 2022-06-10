США призывают Индию не сильно наращивать закупки российской нефти

Эту тему Хокстин затронул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. Он рассказал, что Индия нарастила закупки российской нефти в среднем с 100 тыс. баррелей в сутки до почти 800 тыс. «Китай увеличил закупки (топлива.— “Ъ”) у России», — сообщил американский чиновник (цитата по ТАСС).
Эймос Хокстин сказал, что Вашингтон продолжает диалог с Нью-Дели по поводу экспорта российских энергоносителей в Индию.
«Во-первых, не закупайте слишком много, и действуйте так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей. И, во-вторых, приложите усилия к тому, чтобы хорошо вести переговоры. Поскольку, если вы это не купите, то не найдется никого другого. Поэтому у вас тут преимущество», — считает Хокстин.
О каких странах речь, чиновник не уточнил. «Скидка на российскую нефть становится все больше и больше», — утверждает Эймос Хокстин.
В рамках шестого пакета санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, Евросоюз согласовал запрет на две трети нефти из России. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. По данным Bloomberg, на этом фоне страны Азии впервые обогнали Европу по закупкам российской нефти. Индия, в частности, планирует удвоить импорт нефти из России.