Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
04:25 (мск), источник: Коммерсантъ

США призывают Индию не сильно наращивать закупки российской нефти

Индия и Китай нарастили закупки нефти у России, заявил старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Он призвал индийские власти не слишком сильно увеличивать закупки российской нефти и торговаться. Он допустил, что Россия уже делает скидки на свою нефть.

Источник: Reuters

Эту тему Хокстин затронул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. Он рассказал, что Индия нарастила закупки российской нефти в среднем с 100 тыс. баррелей в сутки до почти 800 тыс. «Китай увеличил закупки (топлива.— “Ъ”) у России», — сообщил американский чиновник (цитата по ТАСС).

Эймос Хокстин сказал, что Вашингтон продолжает диалог с Нью-Дели по поводу экспорта российских энергоносителей в Индию.

Представитель Госдепа отметил, что экономика Индии сильно зависит от российской нефти, но, по его мнению, «есть потолок того, до какой степени они будут дальше наращивать» эти закупки.

«Во-первых, не закупайте слишком много, и действуйте так, чтобы это не выглядело, как если бы вы пользовались страданиями европейских и американских потребителей. И, во-вторых, приложите усилия к тому, чтобы хорошо вести переговоры. Поскольку, если вы это не купите, то не найдется никого другого. Поэтому у вас тут преимущество», — считает Хокстин.

Он добавил, что некоторым покупателям Россия уже предлагает скидку на нефть в размере около $20−30 за баррель.

О каких странах речь, чиновник не уточнил. «Скидка на российскую нефть становится все больше и больше», — утверждает Эймос Хокстин.

В рамках шестого пакета санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, Евросоюз согласовал запрет на две трети нефти из России. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. По данным Bloomberg, на этом фоне страны Азии впервые обогнали Европу по закупкам российской нефти. Индия, в частности, планирует удвоить импорт нефти из России.

Лаура Кеффер.

 Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ
Песков разъяснил пост Медведева про «ублюдков и выродков»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь