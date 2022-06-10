Япония запретит с 17 июня экспорт грузовых машин и бульдозеров в РФ

Он пояснил, что решение связано с предшествующим решением правительства о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.
«С 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал Хагиуда.
Ранее, 7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
До этого, 9 мая, Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».
Также под рестрикции попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, остальные — руководители ЛНР и ДНР.
Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.
5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.