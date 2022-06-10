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06:44 (мск), источник: Известия

Япония запретит с 17 июня экспорт грузовых машин и бульдозеров в РФ

Япония с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Источник: Reuters

Он пояснил, что решение связано с предшествующим решением правительства о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

«С 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал Хагиуда.

Ранее, 7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

До этого, 9 мая, Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».

Также под рестрикции попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, остальные — руководители ЛНР и ДНР.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.

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