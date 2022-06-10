10:39 (мск), источник: ТАСС
Trafigura заявила о намерении выйти из проекта «Восток ойл»
Группа заморозила инвестиции в России и объявила о пересмотре своей пассивной неоперационной доли в 10% в проекта, cообщили в компании.
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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международный трейдер Trafigura намерен выйти из проекта «Восток ойл», в котором приобрел долю в 10% в 2020 году, сообщила компания в пятницу.
«Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила инвестиции в России и объявила о пересмотре своей пассивной неоперационной доли в 10% в “Восток ойл” с намерением выхода», — говорится в заявлении компании.
Также трейдер заявил, что до вступления в силу санкций ЕС и Швейцарии 15 мая прекратил торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями и существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов от подсанкционных компаний РФ, поставляя только необходимые европейским потребителям виды.
«Восток Ойл» — флагманский проект «Роснефти», распложенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов и около 2 трлн куб м газа.
Как планировалось, в 2024 году с проекта может отгружаться до 30 млн тонн нефти, в 2027 году — до 50 млн тонн и в 2030 году — до 100 млн тонн. В декабре 2020 года «Роснефть» закрыла сделку по продаже 10% «Восток ойла» швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка по продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime за €3,5 млрд.