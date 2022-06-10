Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Большинство (8 из 18) опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали снижения ключевой ставки до 10% еще шестеро — в диапазоне до 9−10%. Два экономиста допускали шаг в 0,5 п. п., еще один ожидал сохранения ставки.
В пользу большего, чем на 1 п.п., снижения ставки выступали аналитики «Юникредит банка», ожидая снижения до 9%. Замедление темпов фактической инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий (по данным опросов самого Банка России) позволили ЦБ продолжить быстрое снижение ключевой ставки, говорил аналитик «Юникредит банка» Ариэл Черный.
Инфляция в месячном выражении в мае замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте, отчитался 8 июня Росстат. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%. Годовая инфляция замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле (рекорд с января 2002 г.).
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2022 г. составит 18−23%, в 2023 г. снизится до 5−7%, а в 2024 г. вернется к целевому значению в 4%.
Доллар на Московской бирже 10 июня дешевел и торговался по 58 ₽ (-1,3 ₽,), евро торговался по 61,2 ₽ С 26 мая, когда ЦБ снизил ставку на внеочередном заседании с 14% до 11%, курс рубля укрепился к доллару на 11% (+7,26 ₽), к евро — на 10% (+6,8 ₽).
Сильное укрепление рубля снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но это неблагоприятно для бюджета, треть доходов которого формируется за счет нефтегазовых поступлений, а курс доллара в нем заложен выше 70 ₽/$. Среди ключевых мер валютного контроля и стабилизации рубля в начале спецоперации была обязанность российских экспортеров продавать на бирже 80% своей валютной выручки. С 24 мая норматив продажи был снижен до 50% для всех экспортеров, а 9 июня Владимир Путин отменил и это требование: теперь экспортеры должны будут продавать валюту в размере, который определит правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки продажи установит ЦБ.
Рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за 4 года, а инфляционные ожидания населения и бизнеса вернулись к показателям прошлого года, отмечал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта.
Раньше изменение ожиданий по ключевой ставке быстро отыгрывалось нерезидентами в рамках операций керри-трейд с рублем (игра на разнице процентных ставок), говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Ожидания снижения ключевой ставки уменьшали привлекательность рублевых инструментов, что приводило к оттоку капитала и ослаблению рубля, и наоборот. Но теперь финансовые операции нерезидентов в России запрещены и этот канал влияния монетарной политики на рубль не работает, считает он.
Один из главных факторов снижения ключевой ставки — необходимость рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе. По последним данным ЦБ, в апреле корпоративный кредитный портфель банков практически не изменился. В ряде крупных банков эффективные ставки ставки по необеспеченным потребительским кредитам для граждан могут достигать 40%, писали «Ведомости». По рыночным ипотечным программам ставки начинаются от 11%, но зачастую минимальные ставки доступны зарплатным клиентам, при покупке страховок и оформлении сделки онлайн, в иных случаях стоимость кредита у некоторых игроков составляет 16−18%. По автокредитам ставки достигают почти 30% годовых. По данным исследовательской компании Frank RG, в мае кредитование граждан начало постепенно восстанавливаться после сильного спада в апреле — банки выдали 373,2 млрд руб. кредитов (+17%), но в годовом выражении размер выданных кредитов просел на 67%. Такие объемы были характерны для первой половины 2016 г., когда кредитование медленно восстанавливалось после кризиса.
В мае-июне истекает срок вкладов, которые граждане открывали в марте по ставкам выше 20%, а новые открыть под двузначные проценты вряд ли удастся — после того как ЦБ понизил ставку до 11%, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде мая снизилась до 9,85%.
Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, отмечает Васильев, включая фондовый и валютный рынки.
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