Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов россиян в рублевые

«Что касается конвертаций, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — заявила Набиуллина.
Ранее Райффайзен банк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. В «Тинькофф» рассказали, что с 23 июня существующие счета в долларах и евро закроют, а деньги с них переведут на карточные счета клиентов в этих же валютах. Размер комиссии составит в Райффайзен банке 0,2% от суммы выше 5000 у.е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у.е., а в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у.е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у.е.
Ранее сегодня пресс-служба ЦБ сообщила, что регулятор проверит, соответствует ли введение комиссий условиям договоров, а договоры — законодательству. В случае нарушений ЦБ обещал принять меры. Регулятор отметил, что банки не могут устанавливать комиссии за обслуживание по уже открытым валютным вкладам.