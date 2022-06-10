18:43 (мск), источник: ТАСС
Российские банки уменьшают ставки по кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ
Банк России понизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых.
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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские банки понижают процентные ставки по своим кредитным продуктам на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службах кредитных организаций.
Альфа-банк снизил ставки по потребительским кредитам в среднем на 1,5 процентного пункта (п.п.). «Минимальная ставка по кредитам осталась без изменения — 6,9% по кредиту наличными и рефинансированию. Сумма кредита — до 7,5 млн рублей. Также клиенты могут взять кредит под залог недвижимости по ставке от 5,9% на сумму до 15 млн рублей», — рассказали в банке.
В Промсвязьбанке также снижают ставки и прогнозируют их дальнейшее снижение по потребительским кредитам в этом году. «Сегодня ПСБ снизил ставки на 3 п.п. по ипотеке по программам “Новостройка” и “Рефинансирование”, в ближайшее время планируем снижение ставки и по другим ипотечным программам. Мы также улучшим условия по потребительским кредитам — в скором времени ставки будут снижены в среднем на 2−3 п.п.», — отметили в банке.
«Почта банк» с 10 июня снизил ставки по вкладам на 0,5−1 п.п. «После очередного снижения ключевой ставки мы увидим дальнейшее движение ставок по вкладам вниз. Можно ожидать, что в перспективе трех месяцев ставки могут вернуться к уровню 2021 года», — сообщили в кредитной организации.
В банке «Открытие» снижены ставки по линейке залоговых автокредитных продуктов. «Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ приближаются к более комфортным значениям и ставки по банковским кредитам. В сочетании с трендом стабилизации цен на новые автомобили и снижением ценников на авто с пробегом растут спрос и выдачи автокредитов. Покупатели возвращаются к вопросу приобретения автомобиля, в том числе с помощью заемного финансирования», — рассказали в пресс-службе банка.
В ВТБ выразили надежду, что снижение ключевой ставки ЦБ простимулирует рост активности на кредитном рынке. «Решения по снижению ставок со своей стороны будем принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка», — отметили в банке.
В Росбанке, Совкомбанке и МКБ сообщили, что следят за ситуацией на рынке кредитования и обсуждают изменение условий по кредитным продуктам.