18:27 (мск), источник: Известия
ЛНР отправила в Россию первые 650 т зерна
Луганская Народная Республика (ЛНР) направила в Россию первую партию зерна весом 650 т. Состав с грузом отправился 10 июня с элеватора в Старобельске.
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Отгрузкой зерна руководил лично глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, республика скопила достаточно продовольствия для его реализации за границей.
«Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача — организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики. У нас скопилось большое количество зерна», — сказал Пасечник журналистам.
Он заявил, что продажа зерна окажет помощь аграрному сектору республики.
«Мы делаем все возможное, чтобы запустить все предприятия на освобожденных территориях, в частности ваш Старобельский элеватор. Это вообще приоритетная для нас задача, так как мы должны организовать вывоз зерна и помочь нашим аграриям получить какие-то оборотные средства для дальнейшей работы», — сказал Пасечник журналистам.
Глава ЛНР назвал «хорошей» цену, по которой реализовано зерно. Также в ЛНР готовы продавать семена подсолнуха, но пока договоренности по его стоимости не достигнуты.
8 июня первый поезд с зерном отправился из Мелитополя в Крым. Отправка этого состава ознаменовала возобновление железнодорожного сообщения полуострова с материковой частью Причерноморья.
Власти Запорожья также заявили о планах продавать запасы зерна на Ближний Восток. По словам главы военно-гражданской администрации Владимира Балицкого, на территории региона имеется 1,5 млн т зерна, которые можно как продать, так и переработать в масло или в муку.
Также анонсировалось, что 8 июня первые суда с зерном выйдут из разминированного порта Бердянска. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.