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10:07 (мск), источник: Ведомости

Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 18 июня

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России. Он будет действовать до 18 июня, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Самолеты еще как минимум неделю не будут выполнять рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечают авиационные власти. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Режим временного ограничения полетов продлен в 18-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее на этой неделе авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября.

В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.

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