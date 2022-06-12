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10:17 (мск), источник: Ведомости

McDonald’s в России будет работать под названием «Вкусно — и точка»

Под брендом «Вкусно — и точка» сегодня в 11 часов снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12 часов — флагманский ресторан на Пушкинской в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Каждую неделю своих посетителей будут принимать 70−100 точек, начиная с Москвы и заканчивая Дальним Востоком. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение 2 месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.

Первый McDonald’s в России открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 г. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. McDonald’s приостановил работу в России 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня.

В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири.

С 1 июня 2022 г. началась реорганизация «дочек» McDonald’s в России: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1.6 млрд руб. до 9.6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которая развивала сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль — порядка 5,6 млрд руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
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