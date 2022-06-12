СМИ: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию

В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств. В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране».
Кроме того, Tetra Pak допустила, что из-за прекращения экспорта активы компании будут национализированы, что даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет». Таким образом, меры, которые принимает Евросоюз в отношении России, будут иметь обратные последствия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что материнская компания Tetra Pak планирует уйти из России. 23 мая в пресс-службе Теtra Pak сообщили ТАСС, что компания намерена продолжить работу на российском рынке.
Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В компании работают более 25 тыс. сотрудников по всему миру. В Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.