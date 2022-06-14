ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — рассказали в Банке России.
В мае прошлого года РБК сообщил, что депутаты Госдумы и участники рынка разработали два законопроекта, в которых предлагалось ввести подобный механизм. Согласно документам, россияне смогут подавать заявки на запрет выдавать им кредиты через госуслуги или банки. Предполагалось, что запрет на взятие ссуд будет вступать в силу в течение 7 дней с момента обращения. Данные о запрете на выдачу кредитов предложили указывать в титульной части кредитной истории заемщика.