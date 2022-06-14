Выпуск листового стекла в России в мае снизился на 20%

«До конца апреля 2022 года российская стекольная отрасль демонстрировала рост. Однако уже в мае 2022 года произошло изменение тренда. Снижение производства автомобильного стекла оказалось более 50%, листового стекла — порядка 20%. В настоящее время загрузка производств листового стекла составляет порядка 70%», — сообщили в Минпромторге.
При этом, по данным министерства, в 2021 году отечественные стекольщики продемонстрировали высокие результаты. По итогам 2021 года отрасль показала рекордную выручку в 62 млрд рублей, увеличив ее по сравнению с 2020 годом на 68%. После марта 2021 года загрузка производства листового стекла до конца года была почти 100%.
Как уточнили в Минпромторге, до конца апреля 2022 года российская отрасль демонстрировала рост. Так, объем производства стекла в апреле прибавил к марту 3%, а по итогам четырех месяцев этого года к соответствующему периоду прошедшего прирост объемов производства составил почти 21%.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на Минпромторг РФ и производителей сообщало о падении производства стекла в РФ. Основными причинами, по данным издания, стали снижение спроса, объемов строительства и сокращение поставок стекла за границу из-за проблем с логистикой. В РБК напомнили, что с 10 июля вступает в силу запрет на продажу в страны ЕС российского стекла. Данная мера утверждена в рамках пятого пакета санкций против РФ.