Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
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COVID-19
03:47 (мск), источник: Life.ru

В России появится новый способ оплаты по картам «Мир»

У держателей банковских карт отечественной платёжной системы «Мир» появится новый способ оплаты — при помощи смартфона, а не пластика. Продавец будет считывать QR-код на гаджете клиента и списывать деньги со счёта.

Источник: РИА "Новости"

Как пишут «Известия», такой способ оплаты появится 25 октября. Это следует из бюллетеня самой платёжной системы. Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка. Операции будут совершаться только после аутентификации держателя карты.

«QR-код в данном случае выступает ещё одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты “Мир” формирует QR-код на своём мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили в национальной платёжной системе.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отметил, что такой платёжный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев iPhone.

Ранее стало известно, что российские туристы к осени смогут расплачиваться картой «Мир» ещё и в Египте. Пока же они, как и другие иностранные туристы, могут пользоваться картами Union Pay во всех платёжных терминалах на территории курорта.

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