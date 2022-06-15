В России появится новый способ оплаты по картам «Мир»

Как пишут «Известия», такой способ оплаты появится 25 октября. Это следует из бюллетеня самой платёжной системы. Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка. Операции будут совершаться только после аутентификации держателя карты.
«QR-код в данном случае выступает ещё одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты “Мир” формирует QR-код на своём мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили в национальной платёжной системе.
Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отметил, что такой платёжный сервис, не завязанный на инфраструктуре смартфона, может быть особенно полезным для владельцев iPhone.
Ранее стало известно, что российские туристы к осени смогут расплачиваться картой «Мир» ещё и в Египте. Пока же они, как и другие иностранные туристы, могут пользоваться картами Union Pay во всех платёжных терминалах на территории курорта.