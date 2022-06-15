Минфин назвал фейком сообщения о планах заморозить валютные счета

«Сообщаем, что данная информация является фейком. Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», — говорится в публикации.
На прошлой неделе Тинькофф Банк сообщил, что с 23 июня введет комиссию в размере 12% годовых за обслуживание валютного счета при балансе более 1 тыс. условных единиц.
За несколько дней до этого о введении комиссии за размещение средств на счетах в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах объявил Райффайзенбанк. В банке объяснили, что это позволит организации эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Комиссия будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).
После этого Центробанк предостерег банки от введения комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан.
По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. Регулятор подчеркнул, что такие действия не могут признаваться офертой, и пообещал провести проверку законности действий банков, объявивших о начислении комиссий по ранее открытым счетам.