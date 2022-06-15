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17:46 (мск), источник: Ведомости

VK, Skillbox и российские вузы запустят образовательную онлайн-платформу

VK и Skillbox совместно с ведущими российскими вузами подписали на ПМЭФ меморандум о развитии онлайн-образования в стране.

В подписании приняли участие генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов, а также ректоры ведущих вузов России, таких как НИУ ВШЭ, «МИСиС», МГИМО, Томский государственный университет и Уральский федеральный университет. Также к проекту присоединились Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный университет.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образовательной онлайн-платформы с курсами от университетов. Цель — развитие современных гибридных и дистанционных форм обучения.

Пользователи смогут пройти курсы продолжительностью от двух недель до трех месяцев. Им будут доступны дистанционные занятия по экономике, праву, управлению, истории, социологии и другим дисциплинам. По итогам обучения на платформе будут выдаваться сертификаты, подтверждающие прохождение курсов.

К разработанной платформе смогут присоединиться и другие российские вузы: для этого им нужно будет подать заявку на размещение их образовательного контента на онлайн-площадке.

«Уверен, что такой современный формат обучения в сочетании с верифицированным контентом будет актуален для многих пользователей», — прокомментировал гендиректор VK Владимир Кириенко. Также он добавил, что рассчитывает на то, что к проекту присоединятся новые учебные заведения.

О планах создать образовательную платформу на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK) компания VK и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» объявили в апреле 2022 г.

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