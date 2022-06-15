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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»

«Газпром» заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Через нее качают газ на «Северный поток». С 16 июня компания сможет поставлять на газопровод не более 67 млн куб. м газа в сутки. Вчера прокачка была снижена до 100 млн куб. м в сутки вместо 167 млн куб. м. Таким образом, прокачка упала на 100 млн куб. м за сутки. На фоне сообщения цена на газ в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», — сказано в сообщении компании в Telegram.

Вчера, 14 июня, компания сообщила, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата. В Siemens Energy говорили «Ъ», что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале». Канада расценивает их как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию из-за санкций против «Газпрома».

В Германии снижение прокачки назвали политически мотивированным. По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, на ремонтные работы Siemens европейские санкции не распространяются.

Цены на газ в Европе отреагировали на остановку турбины ростом, свидетельствуют данные биржи ICE. В 16:12 по мск, когда появилось сообщение, цена выросла со €104 за МВт/ч до €107, на 16:18 она опустилась до €105,72 (примерно $1139 за 1 тыс. куб. м). В целом с начала торгов цена выросла на 8,9% (на пике рост составлял 10%).

Виктория Колганова

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