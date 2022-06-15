«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», — сказано в сообщении компании в Telegram.
Вчера, 14 июня, компания сообщила, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата. В Siemens Energy говорили «Ъ», что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале». Канада расценивает их как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию из-за санкций против «Газпрома».
В Германии снижение прокачки назвали политически мотивированным. По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, на ремонтные работы Siemens европейские санкции не распространяются.
Цены на газ в Европе отреагировали на остановку турбины ростом, свидетельствуют данные биржи ICE. В 16:12 по мск, когда появилось сообщение, цена выросла со €104 за МВт/ч до €107, на 16:18 она опустилась до €105,72 (примерно $1139 за 1 тыс. куб. м). В целом с начала торгов цена выросла на 8,9% (на пике рост составлял 10%).