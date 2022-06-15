17:32 (мск), источник: Коммерсантъ
ПМЭФ-2022. День первый. Главное
В Санкт-Петербурге проходит 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России на данном этапе справляется с санкционным давлением, отраслям оказывается необходимая поддержка. По его словам, глобальная цель работы правительства сейчас — это обеспечение экономического суверенитета России. «По поручению президента правительство оперативно принимает решения для укрепления устойчивости нашей экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления», — сказал премьер-министр.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам. Кроме того, министр видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ. По его словам, инфляция и спад ВВП по итогам года могут оказаться ниже макропрогноза. «В совокупности мы понимаем, что в общем и целом мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали», — прокомментирован министр,
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленный на поддержку российских предпринимателей, может быть переориентирован на производственный бизнес. Кроме того, господин Катырин заявил, что количество обращений бизнеса за сертификатами о форс-мажоре выросло более чем в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года.
Вице-премьер—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что сейчас объем перевозок по Севморпути составляет менее 3% от объема перевозок Суэцкого канала. Главная причина такого показателя — климат. «Цифры грузопотока (по Севморпути.— “Ъ”) в 80 млн тонн в 2024 году подтверждены соглашениями “Росатома”, оператора Севморпути, с компаниями. Ключевых перевозчиков четыре: НОВАТЭК, “Роснефть”, “Норникель” и “Северная звезда”. Поскольку обязательства зафиксированы, компании понимают весь уровень ответственности, то и у правительства сомнений в достижении обозначенных целей тоже не возникает», — отметил Юрий Трутнев.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предположил, что из-за непредсказуемых изменений экономической конъюнктуры Центробанк уже в 2022 году может опустить ключевую ставку до 8%. «Никто в начале года не верил в 57 и 55 ₽ за доллар ни в каком сценарии. А это произошло. Так что здесь происходят серьезные сдвиги и дисбалансы, поэтому все возможно», — заявил господин Попов.
Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что запасов лекарств для льготных категорий граждан и в стационарных учреждениях осталось на 6−9 месяцев. По его словам, представители российской фарминдустрии вместе с властями ищут новые способы доставки в Россию веществ и оборудования, необходимых для производства лекарств в стране. «Мы видим, что наша отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных препаратов, порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов», — сказал господин Фисенко.
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что бесконтактная оплата картами с помощью SberPay возобновит работу на смартфонах Android в четвертом квартале 2022 года. Вернуть бесконтактную оплату на iOS в ближайшее время не получится, потому что это закрытая система. «В качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью SberPay QR», — добавил он.
Глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщил, что страна хотела бы провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле, а также закупить 2 млн тонн зерна и до 10 тыс. тонн нефти. В Россию страна может поставлять овощи, фрукты и минералы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные медиа, которые публикуют российскую точку зрения, подвергаются обструкции. «Те журналисты или издания, которые берут интервью или публикуют российскую точку зрения, их потом подвергают или пытаются подвергнуть культуре отмены, стереть, изничтожить. Это четкая позиция по недопущению российской точки зрения на просторы западного мейнстрима, поэтому никакой объективности в западных медиа нет», — убеждена она.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов уверен, что разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — сказал господин Чижов.