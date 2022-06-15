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17:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ПМЭФ-2022. День первый. Главное

В Санкт-Петербурге проходит 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сделки

  • VK и Национальная система платежных карт подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать платформу лояльности для пользователей продуктов VK и держателей карт национальной платежной системы «Мир», а также вместе развивать платежные сервисы.
  • Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и учредители компании «Строительные решения» Филипп Киркоров и Михаил Баракин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предполагает строительство крупного торгово-развлекательного комплекса в Новосаратовке Всеволожского района. Планируемый объем инвестиций — более 1,5 млрд руб.
  • ТАСС и Ставропольский край подписали меморандум об информационном сотрудничестве.
  • ООО «Фиуме» планирует инвестировать 1,3 млрд руб.в организацию производства экранопланов на базе бывшего завода минных тральщиков «Авангард» в Карелии. Соглашение о создании такого производства подписали глава республики Артур Парфенчиков и соучредитель «Фиуме» Владимир Проничев.
  • Соглашение о строительстве под Астраханью сельхозкомплекса по выращиванию картофеля и зерновых культур с общим объемом инвестиций в сферу АПК 6 млрд руб. до 2027 года подписано между компанией «Агро Яр» и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
  • Дагестан будет сотрудничать с Роскачеством в продвижении местной продукции. Соглашение об этом подписали глава Роскачества Максим Протасов и глава Дагестана Сергей Меликов.
  • Российский экологический оператор (РЭО) вложит 24 млрд руб. в создание четырех мусороперерабатывающих предприятий под Санкт-Петербургом. Соглашение об этом подписали РЭО и «Невский экологический оператор».
  • Прионежская горная компания вложит 850 млн руб. в завод по производству щебня в Карелии. О подписании соответствующего инвестиционного соглашения сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
  • Новикомбанк и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) заключили соглашение о льготном финансировании в размере 5 млрд руб.

Заявления

Источник: Коммерсантъ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России на данном этапе справляется с санкционным давлением, отраслям оказывается необходимая поддержка. По его словам, глобальная цель работы правительства сейчас — это обеспечение экономического суверенитета России. «По поручению президента правительство оперативно принимает решения для укрепления устойчивости нашей экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления», — сказал премьер-министр.

Источник: Коммерсантъ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам. Кроме того, министр видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ. По его словам, инфляция и спад ВВП по итогам года могут оказаться ниже макропрогноза. «В совокупности мы понимаем, что в общем и целом мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали», — прокомментирован министр,

Источник: Коммерсантъ

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленный на поддержку российских предпринимателей, может быть переориентирован на производственный бизнес. Кроме того, господин Катырин заявил, что количество обращений бизнеса за сертификатами о форс-мажоре выросло более чем в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года.

Источник: Коммерсантъ

Вице-премьер—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что сейчас объем перевозок по Севморпути составляет менее 3% от объема перевозок Суэцкого канала. Главная причина такого показателя — климат. «Цифры грузопотока (по Севморпути.— “Ъ”) в 80 млн тонн в 2024 году подтверждены соглашениями “Росатома”, оператора Севморпути, с компаниями. Ключевых перевозчиков четыре: НОВАТЭК, “Роснефть”, “Норникель” и “Северная звезда”. Поскольку обязательства зафиксированы, компании понимают весь уровень ответственности, то и у правительства сомнений в достижении обозначенных целей тоже не возникает», — отметил Юрий Трутнев.

Источник: Коммерсантъ

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предположил, что из-за непредсказуемых изменений экономической конъюнктуры Центробанк уже в 2022 году может опустить ключевую ставку до 8%. «Никто в начале года не верил в 57 и 55 ₽ за доллар ни в каком сценарии. А это произошло. Так что здесь происходят серьезные сдвиги и дисбалансы, поэтому все возможно», — заявил господин Попов.

Источник: РИА "Новости"

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что запасов лекарств для льготных категорий граждан и в стационарных учреждениях осталось на 6−9 месяцев. По его словам, представители российской фарминдустрии вместе с властями ищут новые способы доставки в Россию веществ и оборудования, необходимых для производства лекарств в стране. «Мы видим, что наша отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных препаратов, порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов», — сказал господин Фисенко.

Источник: Коммерсантъ

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что бесконтактная оплата картами с помощью SberPay возобновит работу на смартфонах Android в четвертом квартале 2022 года. Вернуть бесконтактную оплату на iOS в ближайшее время не получится, потому что это закрытая система. «В качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью SberPay QR», — добавил он.

Источник: Коммерсантъ

Глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщил, что страна хотела бы провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле, а также закупить 2 млн тонн зерна и до 10 тыс. тонн нефти. В Россию страна может поставлять овощи, фрукты и минералы.

Источник: Коммерсантъ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные медиа, которые публикуют российскую точку зрения, подвергаются обструкции. «Те журналисты или издания, которые берут интервью или публикуют российскую точку зрения, их потом подвергают или пытаются подвергнуть культуре отмены, стереть, изничтожить. Это четкая позиция по недопущению российской точки зрения на просторы западного мейнстрима, поэтому никакой объективности в западных медиа нет», — убеждена она.

Источник: Коммерсантъ

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов уверен, что разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — сказал господин Чижов.

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