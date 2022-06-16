Нетворкинг для бизнеса: как и где заводить контакты

Слово «нетворкинг» (networking) в буквальном переводе с английского языка означает «плетение сети». Но по большей части под ним понимаются в принципе полезные знакомства для любой сферы. Например, если ваш знакомый разбирается в компьютерах, к нему можно обратиться за помощью в настройке при необходимости. И, конечно, для бизнеса нетворкинг уже давно стал важным инструментом, с помощью которого можно в разы увеличить прибыль.
Зачем нужен бизнес-нетворкинг?
Бизнес-нетворкинг помогает предпринимателям решить различные важные задачи, а новые контакты обладают потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества.
Вы сможете упростить поиск экспертной информации, если в вашей записной книжке будут контакты специалистов из различных сфер. Эксперты в своей области смогут быстро дать дельный совет, в то время как решение вопроса в одиночку заняло бы у вас массу времени.
Партнерство, инвестиции, клиенты
С помощью нетворкинга можно найти партнеров, наставников и клиентов для своего бизнеса. Кого-то заинтересует ваша работа, вы сможете привлечь деньги на проекты или опытных специалистов в команду.
Личный и профессиональный рост
Общение с профессионалами своего дела, которые постоянно ищут новые решения привычных задач и пробуют инновационные подходы, вдохновляет на творчество и новые проекты, а это ведет к постоянному личностному и профессиональному росту.
Где найти новые деловые контакты?
Чтобы познакомиться с новыми интересными людьми и обзавестись полезными контактами, необходимо находиться в центре бизнес-сообщества и уметь располагать к себе людей. И в этом помогут мероприятия ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Их участники получают рекомендации по самопрезентации и знакомству, а также принимают активное участие в нетворкинг-практиках, в ходе которых они находят новые деловые контакты, учатся удерживать внимание и интерес слушателей при знакомстве и узнают, как заинтересовывать собеседника с первых слов.
Изучение нетворкинга и практика в нем — важный запрос делового сообщества. Одним из решений стал запуск нетворкинг-марафона, который продлится в течение всего года и поможет предпринимателям найти клиентов, партнеров и единомышленников.
Станислав Ивановруководитель «Малого бизнеса Москвы»
Приняв участие в марафоне, вы сможете находить деловых партнеров и клиентов, обмениваться опытом и строить бизнес-связи непосредственно на мероприятии. Присоединиться можно на любом этапе марафона, ближайшая встреча пройдет 20 июня и будет посвящена искусству самопрезентации. Спикеры расскажут, как избежать наиболее распространенных ошибок при представлении себя и своего бизнеса, как создать и продвигать личный бренд, как заинтересовать собеседника с первых слов.
Уже прошли три встречи, где участники установили более 13 тысяч полезных связей для развития бизнеса.
Как наладить контакты с новыми людьми?
Делимся несколькими советами:
- у вас всегда должна быть визитка в цифровом или бумажном формате. Это актуальный и быстрый вариант предоставления контактов;
- научитесь искусству презентации, чтобы подать себя как профессионала и заинтересовать собеседника с первых слов;
- слушайте собеседника. Нетворкинг — это в первую очередь общение;
- участвуйте в тематических мероприятиях МБМ, знакомьтесь с единомышленниками и не забывайте закреплять установленные контакты.
Чтобы посещать бесплатные обучающие события МБМ, необходимо завести личный кабинет на mbm.mos.ru. После регистрации вам откроется доступ ко всем возможностям сайта, созданного для поддержки начинающих и действующих предпринимателей Москвы на любом этапе развития бизнеса.