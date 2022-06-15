22:27 (мск), источник: Daily Storm
ФРС США впервые за 28 лет подняла базовую ставку до 1,5−1,75%
В Штатах надеются достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов до 1,5−1,75% годовых. В пресс-релизе регулятора отмечается, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет считать уместным.
«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5−1,75%», — говорится в сообщении.
В ФРС уточнили, что сложная экономическая ситуация в Соединенных Штатах связана не только с высокой инфляцией. В регуляторе уверены, что спецоперация России оказала серьезное влияния на глобальную экономику.