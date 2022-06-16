Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
23Парад Победы на Красной площади
Спецоперация на Украине
20:22 (мск), источник: РБК

Coca-Cola уйдет с российского рынка

Клиенты Coca-Cola продают запасы со складов, новых напитков под этим брендом производиться не будет.

Источник: Reuters

Дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Заявление компании приводит Reuters.

Клиенты дистрибутора опустошают имеющиеся на складах запасы.

Coca-Cola HBC производит и разливает напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Aqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другими.

В начале марта Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Позднее гендиректор компании Джеймс Квинси говорил, что Coca-Cola может «в какой-то момент полностью исчезнуть» из России.

Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic Bottling Company) владеет всеми заводами в России. Всего в стране работают 10 заводов Coca‑Cola в девяти регионах — Москве, Щелково, Истре, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Всего Coca-Cola HBC разливает и продает напитки на 29 рынках.

Coca-Cola в России представлена еще двумя компаниями: «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», которая отвечает за развитие брендов, и занимающаяся соками АО «Мултон».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ответ Пескова на слова о Крымском мосте как цели номер один для поражения
Мединский сделал заявление, касающееся переговоров с Киевом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь