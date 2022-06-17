Квитанции об оплате ЖКУ и чеки за покупки: почему их ни в коем случае нельзя выбрасывать

Платёжные квитанции лучше хранить не менее трёх лет, пояснила специалист — ведь собственники жилья или управляющая компания могут обратиться в суд за защитой своих прав. Такой длительный срок хранения продиктован правилами Гражданского кодекса РФ, где в качестве общего правила определён трёхлетний срок: в течение этого времени лица могут обратиться в суд за защитой своих прав. Юрист порекомендовала добавлять к установленному законом сроку в три года ещё несколько месяцев, потому что управляющая компания может выйти к собственнику с претензией буквально в последний момент, в судебной практике часто возникают вопросы по исчислению срока.
Чеки и квитанции Аралина советует хранить не только в бумажном виде, но также и в цифровом. Помимо этого необходимо хранить чеки об операциях, проведённых онлайн. Не только квитанции, но и чеки об оплате могут пригодиться собственникам жилья и послужить для защиты прав. Например, в подтверждение добросовестности, если была неправильно рассчитана плата за потреблённые ресурсы или возникла переплата или ошибка со стороны бухгалтерии коммунальной организации.
Также эксперт дала рекомендации по хранению чеков на покупки. Тут всё зависит от гарантии и срока службы конкретного товара. Если не назначена гарантия и неизвестно, как долго можно пользоваться товаром, срок возможной подачи претензии ограничивается двумя годами. На сезонные товары срок гарантии начинается не с момента покупки, а с наступления соответствующего сезона. Например, на купленный летом зимний пуховик гарантия начинается с поздней осени.
Чеки на товары, как и чеки на коммунальные услуги, следует хранить не менее трёх лет. Это гарантирует большую защиту, так как общий срок судебной защиты исчисляется тремя годами. Необязательно хранить чеки на товары и покупки на бумажных носителях. Их можно отсканировать или внести в специальное мобильное приложение по учёту финансов. На дорогие товары с длительной гарантией такой вариант даже предпочтительней, потому что бумажные чеки могут утратить цвет от длительного хранения, из-за чего невозможно будет восстановить или распознать информацию.