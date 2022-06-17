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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Франция перестала получать российский газ

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

Источник: Reuters

На фоне сокращения поставок топлива из России поставка газа во Францию ​​из Германии приостановлена.

Ранее в июне «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». До этого компания объявила, что из-за невозможности получить из ремонта другие газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens она не сможет обеспечивать поставки в газопровод «Северный поток» в плановом объеме, который составляет 167 миллионов кубометров в сутки.

После этого цены на газ в Европе резко пошли вверх.

Ранее на сокращение объемов поставок российского газа пожаловались три европейские страны. Итальянская Eni сообщила о получении на 15 процентов объемов меньше, чем предусмотрено контрактом, а немецкая Uniper — на 25 процентов. Австрийская OMV также заявила о сокращении объемов газа из России.

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