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16:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия может экспортировать до 50 млн тонн зерна, в первую очередь — в Африку и на Ближний восток

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений, приоритет будет отдаваться странам с рисками роста числа голодающих. По его словам, в следующем сезоне поставки могут вырасти до 50 млн т.

Источник: Reuters

«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн т. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока», — сказал президент.

По его словам, с поставками есть проблемы из-за санкций, введенных против России. Он напомнил, что США сначала ввели ограничения против российских удобрений, а затем отменили. ЕС, по мнению президента, не смог сделать то же самое, поскольку его «бюрократия работает как жернова на мельнице XVIII века», и «окрутить назад» эти санкции сложно.

Путин также вновь заявил, что Россия готова способствовать вывозу зерна из Украины. При этом он отметил, что самым печальным сценарием будет такой, при котором Украина оплатит зерном поставляемое ей оружие. «Это будет совсем уже грустно», — сказал президент.

Виктория Колганова

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