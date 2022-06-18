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09:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме не поддержали предложение ограничить работу зарубежных банков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Иностранные банки в России, которые соблюдают законы, должны продолжать работать, при этом их роль в финансовой системе страны незначительна, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Источник: © РИА Новости

«Иностранные банки у нас не в таком большом количестве, и они не только из недружественных стран, надо выделять, кто из недружественных, там в принципе тоже их мало… Если они соблюдают российское законодательство и ничего такого зловредного не делают, не наносят вред нам, продолжают оказывать финансовые услуги, почему их не оставлять? Я бы, скажем так, не брал за принцип работы — око за око, зуб за зуб. Ничего хорошего мы от этого не получим», — отметил Аксаков.

Вместе с тем, он добавил, что доля рынка, которую занимают такие банки, ничтожна, и российская экономика много не потеряет, если они уйдут. «Тем более, они корсчета позакрывали тоже многим, таким образом, их польза для нашей финансовой системы, для экономики сузилась до очень маленьких размеров», — отметил депутат.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. Банкир отметил, что «дочки» ВТБ с хорошим капиталом и балансом в Германии и Англии «забрали просто так».

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.

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