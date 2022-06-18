Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Life.ru

Курс биткоина упал ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года

Стоимость биткоина утром 18 июня упала на 6,76%, опустившись ниже 20 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk.

Источник: Reuters

Так, к 10:10 по московскому времени стоимость криптовалюты достигла 19,42 тысячи долларов. Но на этом падение курса не остановилось. Уже к 10:13 цена биткоина составила 19,39 тысячи долларов, а затем, через четыре минуты, достигла отметки 19,36 тысячи долларов, опустившись на 7,05%.

Ранее, 13 июня, биткоин показал рекордное снижение цены с декабря 2020 года. Его курс упал до 24,6 тысячи долларов, цена снизилась на 10,8%.

 Чем закончится переброска сил НАТО на Восток
7 военных привычек советских людей, которые помогли выжить, и теперь их пе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь