10:41 (мск), источник: Life.ru
Курс биткоина упал ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года
Стоимость биткоина утром 18 июня упала на 6,76%, опустившись ниже 20 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk.
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Так, к 10:10 по московскому времени стоимость криптовалюты достигла 19,42 тысячи долларов. Но на этом падение курса не остановилось. Уже к 10:13 цена биткоина составила 19,39 тысячи долларов, а затем, через четыре минуты, достигла отметки 19,36 тысячи долларов, опустившись на 7,05%.
Ранее, 13 июня, биткоин показал рекордное снижение цены с декабря 2020 года. Его курс упал до 24,6 тысячи долларов, цена снизилась на 10,8%.