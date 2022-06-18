Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин

«Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной “санкционной премии” в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью — глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах», — сказал Сечин.
По его словам, сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, «безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений».
«В понимании США санкции — это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», — отметил Сечин.