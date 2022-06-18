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10:49 (мск), источник: © РИА Новости

Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная «санкционная премия» в цене нефти, заявил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Источник: © РИА Новости

«Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной “санкционной премии” в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью — глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах», — сказал Сечин.

По его словам, сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, «безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений».

«В понимании США санкции — это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», — отметил Сечин.

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