Ленобласть построит свой репродуктор для создания новых пород домашней птицы

Он отметил, что пока проект будет ориентирован на область, как на крупнейший птицеводческий регион России, но в дальнейшем будут предлагать выведенную здесь птицу в другие области. Производство яиц в области, по словам губернатора, в 2022 году планируется увеличить на 200 млн и довести объем до 3,6 млрд штук.
Также в области при содействии российских банков в ЗАО «Бугры» реализуют проект по созданию селекционного центра животноводства, целью которого будет преодолеть зависимость от импортных поставок семени крупного рогатого скота. «У нас появится свой селекционный семеноводческий центр животноводства. Надеемся, что он уже в следующем году заработает, может быть, даже до конца года. Там практически все готово, и, по-моему, даже успели закупить быков», — рассказал Дрозденко.
От товарного картофеля — к семенному
Дрозденко сообщил также, что несколько хозяйств Ленинградской области прекратили производство товарного картофеля и перешли к производству семенного.
По его словам, санкции не повлияли на ситуацию с обеспеченностью области семенами, поскольку в регионе создали двухлетний запас семян, также планируется развивать сотрудничество с Белоруссией в семеноводстве кормовых трав и зерна.
«Несколько хозяйств уходят на селекцию семян трав — то есть они будут не на “зеленку” [корм скоту] выращивать травы, а на семена, это немножко другая технология. Поэтому приспосабливаемся. Но сложности будут. И сейчас задача одна — сохранить объемы производства не ниже уровня прошлого года», — отметил губернатор. Он напомнил, что в области работают научные организации — институт «Белогорка», который разрабатывает отечественные сорта картофеля, кормового люпина, и практические организации — компания «Русское поле», специализирующаяся на производстве семян зерновых и многолетних трав.
Посевные площади в Ленинградской области в 2022 году увеличили на 7% по кормовому зерну и картофелю и на 12% — по овощным культурам. По итогам пяти месяцев в регионе отмечен рост сельхозпроизводства на 4%.