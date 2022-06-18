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14:37 (мск), источник: ТАСС

Ленобласть построит свой репродуктор для создания новых пород домашней птицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Ленинградская область построит собственный селекционный центр птицеводства — репродуктор, в котором будет производиться семенной фонд для этой отрасли. Об этом сообщил в интервью ТАСС на 25-м Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Александр Дрозденко, отметив, что аналогичный проект готовится и в сфере животноводства.

«Птицефабрика “Северная” заканчивает строительство репродуктора и будет делать свои кросс-линии [процесс кроссбридинга или скрещивания], строит уже не в Кировском районе, где находится, а в соседнем Тосненском, потому что репродуктор должен находиться на значительном расстоянии от самого птичника».

рассказал Дрозденко

Он отметил, что пока проект будет ориентирован на область, как на крупнейший птицеводческий регион России, но в дальнейшем будут предлагать выведенную здесь птицу в другие области. Производство яиц в области, по словам губернатора, в 2022 году планируется увеличить на 200 млн и довести объем до 3,6 млрд штук.

Также в области при содействии российских банков в ЗАО «Бугры» реализуют проект по созданию селекционного центра животноводства, целью которого будет преодолеть зависимость от импортных поставок семени крупного рогатого скота. «У нас появится свой селекционный семеноводческий центр животноводства. Надеемся, что он уже в следующем году заработает, может быть, даже до конца года. Там практически все готово, и, по-моему, даже успели закупить быков», — рассказал Дрозденко.

От товарного картофеля — к семенному

Дрозденко сообщил также, что несколько хозяйств Ленинградской области прекратили производство товарного картофеля и перешли к производству семенного.

«Это, конечно, должна быть определенная культура агротехники, чтобы выращивать семенной картофель, и его точно так же из клубеньков, по специальной технологии делать, но это зато дает возможность зарабатывать деньги».

сказал губернатор

По его словам, санкции не повлияли на ситуацию с обеспеченностью области семенами, поскольку в регионе создали двухлетний запас семян, также планируется развивать сотрудничество с Белоруссией в семеноводстве кормовых трав и зерна.

«Несколько хозяйств уходят на селекцию семян трав — то есть они будут не на “зеленку” [корм скоту] выращивать травы, а на семена, это немножко другая технология. Поэтому приспосабливаемся. Но сложности будут. И сейчас задача одна — сохранить объемы производства не ниже уровня прошлого года», — отметил губернатор. Он напомнил, что в области работают научные организации — институт «Белогорка», который разрабатывает отечественные сорта картофеля, кормового люпина, и практические организации — компания «Русское поле», специализирующаяся на производстве семян зерновых и многолетних трав.

Посевные площади в Ленинградской области в 2022 году увеличили на 7% по кормовому зерну и картофелю и на 12% — по овощным культурам. По итогам пяти месяцев в регионе отмечен рост сельхозпроизводства на 4%.

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