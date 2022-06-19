Власти Германии выделили €15 млрд на ускоренное заполнение газохранилищ

Кредит будет выделен единому газовому хабу Германии Trading Hub Europe, чтобы обеспечить ликвидность на закупки сырья. Кроме того, власти Германии хотят активнее использовать угольные электростанции, чтобы экономить больше газа.
16 июня агентство Bloomberg сообщило о снижении объемов поставок газа для крупнейшего закупщика газа из РФ в Германии — компании Uniper. Сокращение поставок на 25% произошло из-за ограничения поставок сырья в «Северный поток» на 40%. В «Газпроме» снижение объемов прокачки объясняют несвоевременным проведением ремонтных работ обслуживающей газоперекачивающие агрегаты компанией Siemens.
До 24 февраля на Германию приходилась треть общего объема поставок российского газа в Евросоюз или 50 млрд куб. м. в год. По плану властей ФРГ, концу этого года зависимость Германии от российского газа может уменьшиться до 30%.