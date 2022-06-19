10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
Спецоперация на Украине
14:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Германии выделили €15 млрд на ускоренное заполнение газохранилищ

Минэкономики Германии распорядилось выделить около €15 млрд на реализацию мер по заполнению газохранилищ в ФРГ. Для этих целей будет выделен кредит от банковской группы KfW. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на доклад Минэкономики ФРГ.

Источник: РИА "Новости"

Кредит будет выделен единому газовому хабу Германии Trading Hub Europe, чтобы обеспечить ликвидность на закупки сырья. Кроме того, власти Германии хотят активнее использовать угольные электростанции, чтобы экономить больше газа.

16 июня агентство Bloomberg сообщило о снижении объемов поставок газа для крупнейшего закупщика газа из РФ в Германии — компании Uniper. Сокращение поставок на 25% произошло из-за ограничения поставок сырья в «Северный поток» на 40%. В «Газпроме» снижение объемов прокачки объясняют несвоевременным проведением ремонтных работ обслуживающей газоперекачивающие агрегаты компанией Siemens.

До 24 февраля на Германию приходилась треть общего объема поставок российского газа в Евросоюз или 50 млрд куб. м. в год. По плану властей ФРГ, концу этого года зависимость Германии от российского газа может уменьшиться до 30%.

Анастасия Ларина

 До 1 тыс. военных ежедневно. Арахамия рассказал о потерях Украины
Путин рассказал о спецоперации на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь