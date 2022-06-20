15:57 (мск), источник: Известия
Курс доллара на Мосбирже опустился до 55 рублей
Курс доллара США упал до отметки 55,44 рубля на «Московской бирже». Об этом свидетельствуют данные торгов 20 июня.
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Это минимальное значение американской валюты с июля 2015 года. Тогда стоимость доллара доходила до 55,25 рубля.
Утром понедельника курс доллара вырос на открытии торгов на 29 копейки, составив 56,7 рубля. К 15:00 он опустился до 55,44 рубля, но в дальнейшем немного отыграл потери.
20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70−80 рублей за доллар.
По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».
16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал 15 июня прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55−65 рублей.