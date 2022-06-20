18:29 (мск), источник: Российская газета
ЦБ выступил против таргетирования курса рубля
Таргетирование курса рубля является опасным, поскольку несет в себе риски для экономики и суверенитета России. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
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«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — пояснил он.
По его словам, привязывание российской валюты к валютам стран, где инфляция составляет 8−10%, неприемлемо. В этом случае рост цен внутри страны будет таким же.
Таргетирование рубля в этих условиях приведет к отказу от собственно денежно-кредитной политики, отметил Заботкин.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал курс доллара в 70−80 рублей оптимальным для российской экономики.