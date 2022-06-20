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18:29 (мск), источник: Российская газета

ЦБ выступил против таргетирования курса рубля

Таргетирование курса рубля является опасным, поскольку несет в себе риски для экономики и суверенитета России. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ЦБ: $ 56.1727   -0.54 € 58.8003   -0.53 ММВБ: $ 55.6300   -0.78 € 58.8475   -0.01
Источник: Reuters

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — пояснил он.

По его словам, привязывание российской валюты к валютам стран, где инфляция составляет 8−10%, неприемлемо. В этом случае рост цен внутри страны будет таким же.

Таргетирование рубля в этих условиях приведет к отказу от собственно денежно-кредитной политики, отметил Заботкин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал курс доллара в 70−80 рублей оптимальным для российской экономики.

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