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00:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Минсельхоз не будет вносить Coca-Cola в список для параллельного импорта

В Минсельхозе не рассматривают возможности внесения напитков бренда Coca-Cola в перечень товаров для параллельного импорта. Как сообщили в Минсельхозе, в России производится достаточный ассортимент напитков, в том числе сладких газированных.

Источник: Reuters

«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сообщили в министерстве в разговоре с ТАСС.

Как заявили в ведомстве, действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме.

Ранее о возможном внесении напитков Coca-Cola в список для параллельного импорта сообщал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, был инициирован правительством и принят 21 июня Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Корпорация Coca-Cola анонсировала приостановку деятельности в России из-за начала военной операции на Украине в марте. 18 июня дистрибутор компании объявил о прекращении выпуска и продажи в России напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воды BonAqua, соков «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другой продукции.

Анастасия Ларина

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