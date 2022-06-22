Минсельхоз не будет вносить Coca-Cola в список для параллельного импорта

«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сообщили в министерстве в разговоре с ТАСС.
Как заявили в ведомстве, действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме.
Ранее о возможном внесении напитков Coca-Cola в список для параллельного импорта сообщал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, был инициирован правительством и принят 21 июня Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
Корпорация Coca-Cola анонсировала приостановку деятельности в России из-за начала военной операции на Украине в марте. 18 июня дистрибутор компании объявил о прекращении выпуска и продажи в России напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воды BonAqua, соков «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другой продукции.