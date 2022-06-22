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06:30 (мск), источник: © РИА Новости

Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для «Газпрома»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канада ведет переговоры с ФРГ, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода «Северный поток», рассказал в беседе с Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Газпром» сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая» он сможет поставлять газ через «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина «по техническим причинам» ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.

«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — заявил Уилкинсон.

Он отметил, что Канада хочет уважать собственные санкции, но их целью «никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ», которую министр назвал одним из ближайших друзей и союзников Оттавы. Поэтому Канада очень озабочена ситуацией с турбинами, добавил министр.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.

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