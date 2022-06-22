Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для «Газпрома»

Ранее «Газпром» сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая» он сможет поставлять газ через «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина «по техническим причинам» ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — заявил Уилкинсон.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.