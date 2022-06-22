Доллар падает ниже 53 рублей, евро — ниже 56 рублей

На 10:27 мск доллар в моменте показал снижение — 52,96 руб. К 10:35 курс доллара составил 53,16 рублей. Евро к 10:27 торгуется по 55,27 руб., минимальная цена составила 55,4 руб.
К 10:32 мск индекс Мосбиржи составил 2344,55 пунктов, сократившись на 0,64% с предыдущего закрытия. Индекс РТС вырос на 0,91%, до 1391,83 пунктов.
Globaltrans — 327,25 (+1,22%),
«РусГидро» — 0,81 (+1,04%),
«ФосАгро» — 7 811 (+0,53%),
«Аэрофлот» — 27,02 (+0,52%),
«Яндекс» — 1 539,4 (+0,37%).
Российские власти неоднократно заявляли, что рубль переукрепился. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики, а первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70−80 руб./$ и необходимо вернуться к нему как можно скорее.