Иллюзия и реальность: выбраны самые креативные фото 2022 годаПобедители и призеры были выбраны в 17 номинациях
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
16Праздничный салют в честь Дня Победы
Спецоперация на Украине
10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Доллар падает ниже 53 рублей, евро — ниже 56 рублей

Рубль на открытии торгов в среду, 22 июня, укрепляется — доллар в моменте снизился до 52,96 руб., евро опустился ниже 56 руб. При этом цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снижается до $109.

ЦБ: $ 54.7081   -1.46 € 57.4566   -1.34 ММВБ: $ 53.2175   -0.56 € 55.4800   -0.78
Источник: Reuters

На 10:27 мск доллар в моменте показал снижение — 52,96 руб. К 10:35 курс доллара составил 53,16 рублей. Евро к 10:27 торгуется по 55,27 руб., минимальная цена составила 55,4 руб.

К 10:32 мск индекс Мосбиржи составил 2344,55 пунктов, сократившись на 0,64% с предыдущего закрытия. Индекс РТС вырос на 0,91%, до 1391,83 пунктов.

Лидеры роста

Globaltrans — 327,25 (+1,22%),

«РусГидро» — 0,81 (+1,04%),

«ФосАгро» — 7 811 (+0,53%),

«Аэрофлот» — 27,02 (+0,52%),

«Яндекс» — 1 539,4 (+0,37%).

Российские власти неоднократно заявляли, что рубль переукрепился. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики, а первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70−80 руб./$ и необходимо вернуться к нему как можно скорее.

Доллар от TradingView
 Самый богатый депутат России получил четыре года колонии
Как кремлевские чиновники предлагают воспитывать школьников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь