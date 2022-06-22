Глава ФРС: ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца Билла Хагерти о том, стала ли спецоперация России на Украине «основной движущей силой» инфляции в США, Пауэлл подчеркнул, что инфляция была высокой и раньше.
По словам председателя ФРС, что явно связан с ситуацией на Украине рост цен на сырьевые товары, и эта составляющая инфляция была бы ниже, если бы не происходящее. «Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», — сказал председатель ФРС.
Пауэлл отметил, что было бы справедливо сказать, что высокая инфляция в Европе является результатом ее политики по отказу от российских энергоносителей, однако уровень инфляции в США основан на более сложных параметрах, связанных со спросом и предложением, пишет Daily Mail.
В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%.
17 июня зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что продуктовая инфляция и рост цен на бензин в США связаны с «неразумной политикой» президента страны Джо Байдена, а не действиями России или других стран.