Посол: Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию

«Мы заинтересованы в том, чтобы зерно, подсолнечное масло импортировать из России в Иран. И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию», — сказал господин Джалали ТАСС во время визита в Дагестан. «Если что-то нужно — можно в других местах закупить и через Иран привезти в Россию, поэтому этот вопрос мы тоже очень серьезно прорабатываем», — добавил иранский посол.
Посол также сообщил, что для развития железнодорожного пути прорабатывается вопрос строительства участка между иранским городом Решт и азербайджанским городом Астара, в котором предполагается участие России. «Железная дорога начинается с Персидского залива до Финского залива и Санкт-Петербурга. Сейчас, конечно, дорога не достроена, я имею в виду между Рештом и Астарой. Прорабатываем вопрос о том, чтобы в двустороннем формате с Россией построить данный участок», — сказал посол.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия вместе с Ираном намерена выстраивать практические шаги, которые позволят обходить западные санкции.
12 июня иранские власти сообщили о намерении ввести безвизовый режим с российскими бизнесменами с целью стимулирования инвестиций в страну. В мае Россия и Иран обсудили переход во взаимных расчетах на национальные валюты и объединение своих платежных систем.