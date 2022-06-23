07:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Ритейлеры начали ввозить электронику через каналы параллельного импорта
Компания «Связной» первая среди крупных ритейлеров подтвердила начало ввоза электроники через параллельный импорт.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом узнал «Ъ». В список ввезенных товаров попали смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. Техника будет дороже на 10−20%, чем до начала военных действий на Украине.
«Связной» дает официальную гарантию на технику, но все затраты на обслуживание переходят к импортеру. Как уточняют эксперты, возврат денег за неисправные гаджеты ляжет на плечи ритейлера.
Другие ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезенных таким путем. В «М. Видео-Эльдорадо» отметили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС заявили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» лишь подчеркнули, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.
Ранее «Ъ» сообщал, что российские маркетплейсы разработали собственные схемы импорта товаров брендов, ушедших из России. В проекте намерены участвовать «Яндекс. Маркет» и Ozon.
Закон, который снимает административную и уголовную ответственность за параллельный импорт, был одобрен Советом федерации 22 июня. За день до этого он был принят сразу во втором и третьем чтениях в Госдуме.