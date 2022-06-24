Центробанк не будет продлевать ограничение комиссий на эквайринг после 31 августа

Ольга Скоробогатова напомнила, что такая мера вводилась дважды и каждый раз приводила к негативным последствиям. Она отметила, что многие банки свернули программы лояльности и отменили кешбэки, а от этого пострадал потребитель.
«Мы точно не хотим, чтобы условия или финансовые сервисы для наших граждан ухудшались. От того что часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, мы, к сожалению, не увидели ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльности с их стороны», — сказала Ольга Скоробогатова агентству ТАСС.
Она пояснила, что с 1 сентября банки смогут вернуться к привычным моделям работы с эквайрингом.
В марте Центробанк установил максимальное значение эквайринговых комиссий для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги, в 1%. Как поясняли в регуляторе, это была одна из мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Средняя комиссия эквайринга составляет 1,2−2,2%. На фоне ограничений на эквайринг ряд банков сократил свои программы кэшбека и других бонусов для постоянных клиентов.