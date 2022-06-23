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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики Германии заявило о газовом кризисе в стране

Правительство Германии повысило до второй, предпоследней степени чрезвычайный план по газу на фоне сокращения поставок топлива из России. В правительстве считают, что это позволит стране заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ). Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признал, что газ в стране становится дефицитным товаром.

Источник: Reuters

Германия приступила к реализации трехступенчатого плана по газу на фоне сокращения поставок из России в марте. В рамках первого этапа правительство следило за ежедневным потоком газа и заполнении ПГХ.

Как пояснил Роберт Хабек, переход на второй этап принят на фоне очередного сокращения поставок «Газпрома», которые компания объяснила сложностями с ремонтом оборудования на фоне санкций.

Второй этап плана теоретически позволит коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены на газ для промышленности и конечных домохозяйств. Источники Reuters сообщили, что газовая отрасль настаивала на введении второй фазы плана именно для этого, но правительство Германии пока не позволило это сделать.

Третья, максимальная степень вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство.

«Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе», — заявил Роберт Хабек (цитата по «Интерфакс»). По его словам, газ в Германии становится дефицитным товаром.

Ранее газета Financial Times сообщила что в ФРГ опасаются, «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки энергоресурса в ФРГ.

Подобная ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.

«Газпром» в середине июня сообщил о сокращении поставок ФРГ по «Северному потоку», объемы которого в среднем оцениваются в 50−60%. Как пояснили в компании, причиной этого стали проблемы с турбинами для газопровода, поскольку немецкая сторона проводит их ремонт только на канадском предприятии. Из-за санкций обслуживающая газопровод компания Siemens не может забрать отремонтированные турбины из Канады. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания готова запустить «Северный поток-2», через который в любой момент можно начать прокачку газа и разрешить сложившуюся ситуацию.

Олеся Павленко

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