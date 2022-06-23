Минэкономики Германии заявило о газовом кризисе в стране

Германия приступила к реализации трехступенчатого плана по газу на фоне сокращения поставок из России в марте. В рамках первого этапа правительство следило за ежедневным потоком газа и заполнении ПГХ.
Второй этап плана теоретически позволит коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены на газ для промышленности и конечных домохозяйств. Источники Reuters сообщили, что газовая отрасль настаивала на введении второй фазы плана именно для этого, но правительство Германии пока не позволило это сделать.
«Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе», — заявил Роберт Хабек (цитата по «Интерфакс»). По его словам, газ в Германии становится дефицитным товаром.
Ранее газета Financial Times сообщила что в ФРГ опасаются, «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки энергоресурса в ФРГ.
«Газпром» в середине июня сообщил о сокращении поставок ФРГ по «Северному потоку», объемы которого в среднем оцениваются в 50−60%. Как пояснили в компании, причиной этого стали проблемы с турбинами для газопровода, поскольку немецкая сторона проводит их ремонт только на канадском предприятии. Из-за санкций обслуживающая газопровод компания Siemens не может забрать отремонтированные турбины из Канады. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания готова запустить «Северный поток-2», через который в любой момент можно начать прокачку газа и разрешить сложившуюся ситуацию.