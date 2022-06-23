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15:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов объяснил, почему Россия заплатила по госдолгу в рублях

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия может проводить выплаты по евробондам только в рублях. По его словам, резервные валюты оказались недоступны из-за санкций. Он добавил, что инвесторам нет смысла через суд объявлять дефолт, так как страна готова выполнять свои обязательства. Любые попытки объявить России дефолт он считает искусственными.

Источник: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в “санкционный” список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России», — сказал Силуанов на пресс-конференции (цитата по «Интерфакс»).

Антон Силуанов добавил, что из-за этого Россия может доводить деньги до инвесторов только в рублях. Он также считает, что «с практической точки зрения для инвестора нет смысла инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства». Силуанов дополнил, что Россия готова выполнять свои обязательства по выплатам по евробондам.

Министр подчеркнул, что выплата в рублях не является дефолтом.

Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством. И только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях.

Антон Силуанов
глава Минфина

Силуанов считает, что ЕС и США специально создают преграды для выплат России, чтобы навесить на страну ярлык «дефолта». «Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт», — пояснил глава Минфина. По его мнению, действия Запада будут иметь долгосрочные последствия для всего мира и прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре уже не будет.

Накануне Минфин сообщил, что провел выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций России в рублях — это выпуски Россия-2027 и Россия-2047. Выплачено было 12,51 млрд руб. ($234,85 млн). Условия выпусков подразумевают выплату в резервных валютах (евро, британских фунтах или швейцарских франках), однако из-за санкций Запада это невозможно. Ранее президент России Владимир Путин поручил проводить выплаты по евробондам в рублях по курсу доллара на день выплаты.

Олеся Павленко

 Силуанов объяснил, почему Россия заплатила по госдолгу в рублях
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